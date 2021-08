Incendio su imbarcazione a largo, 9 passeggeri recuperati in mare

Un’imbarcazione in fiamme questa mattina 14 agosto alle isole Tremiti poco dopo le 11,30. I serbatoi sono esplosi ma per fortuna i passeggeri si sono tuffati in acqua qualche secondo prima riuscendo a portarsi in salvo.

Sul posto è intervenuta la Capitaneria di porto di Termoli e sulla banchina dell’isola di San Domino un’ambulanza del 118 attende di poter soccorrere i primi recuperati.

Il fatto è avvenuto a circa 2 miglia dalla costa al largo della Grotta del Bue Marino. Una altissima nube di fumo è visibile da diversi chilometri di distanza. Anche a Termoli molti bagnanti hanno visto il fumo alzarsi dal mare e si sono insospettiti. Da San Domino invece l’imbarcazione non è ben visibile a causa della distanza.