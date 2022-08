Incendio nella serata di ieri a Carpino, fiamme vicino le abitazioni

Dopo circa sette ore di duro lavoro è stato domato il vastissimo incendio sulla collina Pastromele.

L’incendio è divampato nella la serata di ieri, poco dopo le 22 e ha interessato buona parte della vegetazione. A causa del vento le fiamme hanno preso vigore e si sono propagate velocemente, raggiungendo persino le abitazioni limitrofe.

Dopo la grande paura di ieri e una notte trascorsa a lavoro si va verso la normalità. Un plauso al Sindaco Di Brina per aver coordinato con pazienza e attenzione le operazioni di spegnimento unitamente alla Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Arif e Protezione Civile.

Grazie a tutti i cittadini volontari che hanno prestato soccorso con i propri mezzi.

Non si esclude, per l’incendio, la matrice dolosa. Tutto è partito da punti distanti tra loro centinaia di metri.