Incendio Macchia, Manfredonia Nuova: “Cosa è successo?”. Il silenzio delle istituzioni, ma il commissario Piscitelli si muove

La sottoscritta Enrica Amodeo, in qualità di Presidente dell’Associazione Manfredonia Nuova, chiede di conoscere l’esatta natura dell’incendio che ha coinvolto la zona in prossimità del Ex Enichem, in data 22 giugno ’21.

Nello specifico si chiede se il fuoco, oltre la sterpaglia, ha interessato eventuali capannoni e, in caso di risposta affermativa, quali materiali contenessero. La popolazione, a seguito del fumo acre che ha invaso gran parte della Città, è fortemente preoccupata e pretende di conoscere quali sostanze siano state immesse nell’aria. Ricordiamo che Manfredonia ha già il triste primato per numero di tumori al polmone riferibili all’esposizione a inquinanti, come evidenziato dall’indagine epidemiologica del 2016.

Si chiede, inoltre, quali misure saranno prese per ripristinare la salubrità della zona interessata e per evitare che simili episodi si ripetano.

Si specifica, infine, che Il Dott. Vittorio Piscitelli, da noi contattato per un incontro urgente, in una conversazione telefonica avvenuta in tarda mattinata, ha assicurato che provvederà quanto prima ad acquisire e diffondere tutte le informazioni relative al caso.

Manfredonia, 23/06/21 In fede Enrica Amodeo