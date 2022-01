Incendio auto Rignanese, D’Arienzo: “Sconforto, rabbia, preoccupazione”

Questa notte è stata incendiata sotto casa sua l’auto dell’assessore allo sviluppo economico e bilancio, il caro amico Generoso Rignanese.

Sconforto, rabbia, preoccupazione: sono questi i nostri sentimenti per un sistema malato che continua a minacciare le istituzioni, che continua a minare la serenità di una comunità che in questi anni sta facendo di tutto per rialzarsi.

Due auto bruciate, proiettili e benzina, teschi umani nelle buste, porte del Comune bruciate, gomme dell’auto squarciate.

In questi anni lo Stato a Monte Sant’Angelo è stato bersagliato dalla prepotenza di vigliacchi che usano la violenza come unico linguaggio.

Siamo stanchi e rammaricati.

È ora che lo Stato faccia la sua parte in questi angoli di mondo dove noi amministratori continuiamo a vivere in trincea, dove noi amministratori continuiamo ad essere bersagli, dove le nostre famiglie vivono la perenne preoccupazione per una situazione che è divenuta insopportabile.

Oggi siamo stanchi e amareggiati, ma ancora una volta, per l’ennesima volta, il messaggio è: continueremo a lavorare per affermare i sacri principi della legalità, continueremo ad andare nelle scuole, a fare incontri su questo tema per seminare i germogli buoni, anche quando esponenti politici ci attaccano e non si alleano con noi per combattere una guerra che riguarda tutti e dove a perdere è solo la comunità.

A te Generoso, al mio assessore e soprattutto al mio amico va tutto il mio affetto e la mia vicinanza.

Pierpaolo D’Arienzo – Sindaco di Monte Sant’Angelo