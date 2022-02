Incendiato portone in abitazione di Foggia, è successo ieri notte

Non si esclude la matrice dolosa per l’incendio scoppiato ieri notte davanti al portone di ingresso di un’abitazione in via Adolfo Mancini, alla periferia di Foggia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e gli agenti di polizia che stanno indagando sull’accaduto. Nello stabile dove è stato appiccato l’incendio vive un professionista. Ancora in corso le indagini per accertare le cause del rogo.