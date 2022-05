Incanto e mistero per le Cosmogonie di Gucci al Castel del Monte

Alessandro Michele, alla fine, non ha deluso le aspettative: il grande evento targato Gucci a Castel del Monte resterà nella storia. La sfilata, chiaro omaggio a Hannah Arendt e Walter Benjamin, si è concentrata sul concept di “Cosmogonie”, ovvero – in greco – la creazione del mondo. Citando proprio Benjamin, Alessandro Michele ha realizzato uno show pieno di connessioni, giochi di luci, ombre e geometrie.

Al centro della scena c’era ovviamente la fortezza federiciana di Castel del Monte che è stata fortemente voluta per questa proposta di moda. La fortezza pugliese, uno dei castelli più belli non solo della regione ma dell’intero Paese, è stato avvolto dalle creazioni del direttore artistico di Gucci che ha valorizzato il castello con proiezioni a 360 gradi di immagini, luci, laser geometrici, video mapping. Il perimetro del castello è stato impreziosito con giochi di ombre che hanno valorizzato la pianta ottagonale della fortezza.

Lo show, con una sapiente e misurata regia, è stato un momento di mistero e fascino fra arte, bellezza e moda. L’appuntamento, attesissimo da giorni, è stato seguito in diretta sui social della maison da tantissimi appassionati e curiosi. A Castel del Monte, invece, hanno partecipato molte star internazionali: dai Maneskin, freschi di Eurovision Song Contest – che ieri hanno cenato a Trani nella cornice di esclusiva di Villa Ascosa, alle attrici Dakota Johnson e Elle Fanning fino alla cantante Lana Del Rey, l’attore Alessandro Borghi, la cantante Emma e la blogger Anna Dello Russo. Ad ogni ospite, considerando il giorno (scelto per la sua luna piena), Gucci ha promesso che adotterà e registrerà una stella per ogni ospite.

Tutti fan dello stile estroso e colto di Alessandro Michele che a Castel del Monte, con l’esoterismo, le costellazioni e la luna piena in scorpione con un’eclissi speciale, si è davvero superato.