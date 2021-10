Inaugurazione anno accademico Università di Foggia. Barone: “La presenza del Presidente Mattarella segnale importante per la città”

L’assessora al Welfare Rosa Barone ha preso parte oggi alla cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Foggia, alla presenza del Presidente della repubblica Sergio Mattarella.

“La presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Foggia – dichiara Barone – è un segnale importante per la città. Il Capo dello Stato ha parlato dell’importanza della formazione delle coscienze per contrastare la criminalità organizzata e in questo l’università di Foggia sta avendo un ruolo centrale per il nostro territorio, e abbiamo il dovere di fare il massimo per supportarla. Tutte le istituzioni devono lavorare in sinergia per dare a Foggia un futuro diverso. L’università crea quel fermento culturale e l’entusiasmo di cui abbiamo bisogno per combattere la criminalità. Faccio mio l’appello del Presidente Mattarella ai ragazzi di mettersi in gioco. La nostra città ha bisogno della spinta delle nuove generazioni per poter rinascere e per dare vita a quel cambiamento di cui parliamo da anni”.