Inaugurato il cantiere di Amazon: “Mille posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni” a San Salvo

SAN SALVO. Sta prendendo pian piano forma il nuovo centro logistico di Amazon in fase di realizzazione a San Salvo. Per la prima volta le porte del sito in costruzione sono state aperte a stampa e istituzioni. Il nuovo centro di distribuzione costituirà un rilevante fattore di crescita economica e occupazionale per il territorio di San Salvo e dei comuni limitrofi, creando fino a 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’avvio delle attività.

Fonte: Vastoweb.com