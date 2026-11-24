Borgo Mezzanone Inaugurata la nuova Stazione di Posta a Borgo Mezzanone, presente anche l'ex sindaco Rotice che avviò il percorso

"Desidero ringraziare il Sindaco Domenico La Marca e l'Amministrazione comunale per l'invito e per il riconoscimento del lavoro avviato dalla nostra Amministrazione"

VISIONE. PROGETTAZIONE. REALIZZAZIONE. COLLABORAZIONE.

L’odierna inaugurazione della Stazione di Posta a Borgo Mezzanone rappresenta un risultato importante per il territorio e un segnale concreto di attenzione verso le persone e le comunità più fragili.

Un immobile totalmente abbandonato viene restituito alla collettività e trasformato in un presidio quotidiano di prima accoglienza, ascolto e orientamento per cittadini che vivono condizioni di fragilità sociale, economica o abitativa, persone senza dimora o in situazioni di povertà estrema.

Un progetto realizzato grazie ai fondi PNRR, la cui progettualità e il cui percorso di finanziamento sono stati avviati nel 2022, durante la mia esperienza alla guida del Comune di Manfredonia.

Desidero ringraziare il Sindaco Domenico La Marca e l'Amministrazione comunale per l'invito e per il riconoscimento del lavoro avviato dalla nostra Amministrazione, estendendo il ringraziamento alla tecnostruttura comunale. A tutti loro rivolgo i complimenti per aver portato a compimento questa progettualità, trasformando un percorso amministrativo in un servizio concreto per la comunità.

È la dimostrazione di quanto la continuità amministrativa e la collaborazione istituzionale, anche al di là delle appartenenze e degli schieramenti politici, siano fondamentali per raggiungere obiettivi importanti. Quando si mettono al centro i bisogni dei cittadini, le intese trasversali diventano uno strumento prezioso per risolvere problemi e far crescere il territorio.

Borgo Mezzanone merita attenzione, dignità, servizi e opportunità. Ma dobbiamo guardare anche oltre. Accanto agli interventi di carattere sociale, è necessario continuare a progettare, intercettare risorse e individuare nuove linee di finanziamento per dotare questi territori di infrastrutture, collegamenti e servizi adeguati.

La sfida è superare definitivamente la marginalità, creando le condizioni infrastrutturali ed economiche affinché anche le periferie possano essere protagoniste dello sviluppo, capaci di attrarre investimenti, attività produttive e nuovi insediamenti imprenditoriali.

Al Sindaco La Marca rivolgo l'invito a proseguire su questa strada di virtuosa collaborazione istituzionale, estendendola su ampia scala nel nostro territorio. Rafforzare e consolidare una rete di relazioni tra enti e istituzioni, dal livello locale a quello regionale fino ai tavoli nazionali, mettendo a sistema idee, competenze ed esperienze. È fondamentale costruire un dialogo costante e una capacità condivisa di elaborare progettualità concrete da sottoporre alle sedi istituzionali competenti, per intercettare opportunità e acquisire le necessarie risorse finanziarie.

Le opportunità di sviluppo non hanno colore politico e i risultati che migliorano la vita dei cittadini appartengono all'intera comunità. La dignità di un territorio si misura dalla capacità di non lasciare indietro nessuno, ma anche di costruire opportunità per il futuro.

Visione per immaginare il cambiamento, progettazione per renderlo possibile, collaborazione per realizzarlo.

𝐼𝑛𝑔. 𝐺𝑖𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑅𝑜𝑡𝑖𝑐𝑒