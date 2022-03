Inaugurata la mostra itinerante promossa dal Centro Antiviolenza dell’Ambito Territoriale di Manfredonia ‘Rinascita donna’

Si è svolta oggi, nella giornata internazionale della donna, l’inaugurazione della mostra itinerante

promossa dal Centro Antiviolenza dell’Ambito Territoriale di Manfredonia “Rinascita donna” gestito

dal Consorzio Opus e dalla sua consorziata Do.mi Group.



All’evento, dal titolo evocativo “Serenità” hanno partecipato il Sindaco Giovanni Rotice, l’Assessora

alle Politiche Sociali Grazia Pennella, il Presidente del Consorzio gestore Opus Carlo Rubino, la

fotografa Lucia Di Pierro la Coordinatrice del Centro Antiviolenza Daniela Gentile.



Erano inoltre presenti alcuni studenti dell’istituto “Giordani De Sanctis” di Manfredonia con il quale

il Centro Antiviolenza sta promuovendo diverse attività di sensibilizzazione.



Molti i temi trattati e non è mancato un riferimento ed un momento di dedica a ciò che sta accadendo

in Ucraina, con un pensiero particolare alle donne di quel paese.



L’iniziativa ha mostrato come l’arte, in questo senso, sia un canale comunicativo potentissimo:

attraverso rappresentazioni figurate si possono sollecitare le emozioni più disparate, empatia, paura,

rabbia, dispiacere, tutti sentimenti legati certamente al fenomeno della violenza.



Ricordiamo che se è vero che la violenza esiste ed è terreno di battaglia quotidiano dell’equipe del

Cav è vero anche che da questo circuito si può uscire; e se non si diffonde questo messaggio si

pregiudica la fiducia riposta nelle tante donne che si rivolgono al servizio per intraprendere il

percorso, probabilmente, più difficile della loro vita.



Questo è quanto è stato raccontato affidandolo all’occhio di una fotografa, Lucia di Pierro, che ha

reso la sua macchina fotografica strumento per immortalare il riscatto, la riappropriazione di un bene

dal valore inestimabile…la libertà di decidere per se stesse.



Così il titolo della mostra fotografica è diventato SERENITA’, con la quale il vissuto di ogni donna

ha potuto suggere la linfa vitale per il suo riscatto.

La mostra sarà presente a Manfredonia, presso il Chiostro comunale fino al prossimo 18 marzo per

proseguire come da seguente calendario: