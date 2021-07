Inail: “Con i vaccini crollati i contagi tra il personale sanitario”

Grazie ai vaccini è in forte calo l’incidenza della sanità e dell’assistenza sociale. E’ quanto afferma l’Inail nel suo ultimo report sottolineando che negli ultimi cinque mesi fino a giugno l’incidenza della sanità e assistenza sociale è scesa sotto la soglia del 41% dei casi codificati, posizionandosi su livelli ancora più bassi dell’estate 2020 grazie all’efficacia delle vaccinazioni, che hanno coinvolto prioritariamente il personale sanitario, mentre per altri settori produttivi si segnalano incidenze in crescita, nonostante il calo in assoluto dei contagi professionali denunciati rispetto al quadrimestre ottobre 2020-gennaio 2021.