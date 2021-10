“Inaccettabili le dichiarazioni del candidato consigliere di ‘Con’ a Cerignola”

Una nota congiunta del presidente del gruppo consiliare ‘CON Emiliano’, Gianfranco Lopane, e del presidente del movimento ‘CON’, Peppino Longo, sull’appello ai mafiosi a sfondo elettorale del candidato consigliere al Comune di Cerignola Michele Romano.

“Le dichiarazioni del candidato della lista CON al Comune di Cerignola, Michele Romano, a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Francesco Bonito, oltre che inaccettabili nei toni e nella terribile matrice di remissività, non sono assolutamente ascrivibili ai valori del nostro Movimento.

Prendiamo le distanze da esternazioni di natura comparativa o spartitoria tra autorità politica e malcostume mafioso. Non è tollerabile oggi, per un Movimento che pone la legalità al centro dei suoi valori, prestare il fianco a simili parificazioni a scopo elettorale. La criminalità, le mafie, vanno combattute, non saranno mai un dato di fatto con cui scendere a patti di alcun tipo, tantomeno elettorali.Come movimento CON esprimiamo con chiarezza la nostra posizione, esortando il candidato a rettificare quanto dichiarato con toni assolutamente inappropriati rispetto anche ad una comunità già segnata, che ha visto l’ultimo Consiglio comunale sciolto proprio per infiltrazioni mafiose”.