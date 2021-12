In viaggio si diventa grandi con Domenico La Marca

_Mercoledí 22 dicembre, ore 21.00 al Teatro “Lucio Dalla”, Manfredonia_



È un viaggio tra le storie quelle che Domenico la Marca, impegnato professionalmente nel sociale, fa con le sue canzoni.

Domenico ha deciso da alcuni anni di mettere in musica quelle emozioni, ridando vita a volti e nomi, spesso invisibili e scarti di una società indifferenti. Lo spettacolo rientra tra gli appuntamenti “Opere da 3 soldi” storie ad alta voce nella Stagione Teatrale “Comizi d’amore” 2021-2022 ideata dalla Compagnia Bottega degli Apocrifi a Manfredonia ” Spesso di quelle storie conosciamo solamente i numeri, conosciamo gli arrivi, senza avere informazioni sulle partenze – dice la Marca- ma quando ci fermiamo ad ascoltarle, riacquistano dignità, umanità”.

Gran parte dei brani presentati sono stati scritti da Domenico la Marca, cantautore, che nel 2019 è stato tra i finalisti del Cantagiro, vincendo nel 2020 il Premio Sergio Bardotti. Ad accompagnare Domenico la Marca, ci saranno Bruno, polistrumentista e Aldo Gorgoglione alle percussioni. Le canzoni proposte nascono da incontri, parlano di solitudini, barriere, frontiere, esistenze piene di cicatrici, della forza di un sogno che riesce a svincolarsi dal fango della realtà. Il loro ascolto e confronto ci aiuteranno certamente ad avere consapevolezza di come l’immigrazione, in fondo, racconti la storia di ogni uomo in cerca di felicità, dove la vita altro non è che un equilibrio tra sogni e realtà.*Biglietteria del teatro* via della Croce – Manfredonia

Tel. 0884/532829 Cell. 335244843da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 18.00 alle 20.00 e nelle sere di spettacolo.