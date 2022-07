In vendita i biglietti da Foggia sul sito della Lumiwings, si parte da 49 euro per Milano e Torino

Come promesso dalla compagnia, sono online da oggi i biglietti sul sito di Lumiwings, per volare dal ‘Gino Lisa’ verso Milano e Torino. Per acquistare i voli visita il sito -> https://ibe.lumiwings.com/

Nei prossimi giorni saranno disponibili anche i biglietti per le altre destinazioni: Verona e Catania.