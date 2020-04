In tilt anche il sito per scaricare il modulo del fondo di garanzia per le Pmi

E’ stato reso disponibile sul sito fondidigaranzia.it il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro a favore delle Pmi. La procedura semplificata prevede anche l’invio tramite email non certificata. L’attivazione è partita subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto liquidità per aiutare piccole imprese, artigiani, autonomi e professionisti durante l’emergenza coronavirus. Ma i troppi accessi al sito hanno di fatto mandato in tilt i server.