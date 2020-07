Send an email

In settimana, probabilmente, i primi 40°C

Dopo diversi giorni fortemente instabili da nord a sud, l’anticiclone è pronto ad invadere tutto il Mediterraneo riportando non solo il bel tempo ma anche temperature decisamente superiori alle medie. La settimana in arrivo sarà dominata dall’anticiclone africano le cui intenzioni sembrano piuttosto severe: per l’Italia si apre il periodo più caldo e afoso da inizio estate e potrebbe durare dai 7 ai 10 giorni.

Le temperature da mercoledì 29 sino ad almeno domenica 2 agosto saranno comprese tra i 33 e i 37°C su quasi tutta Italia, con picchi locali fino a 40-42°C. I valori più alti li troveremo nelle zone interne di Puglia, Sicilia, Campania, Sardegna.



Gran caldo e afa in pianura Padana dove anche di notte le temperature saranno alte. Il Sole dominerà incontrastato da nord a sud, ma attenzione ai possibili improvvisi e rapidi temporali di calore che potrebbero nascere sui rilievi o in pianura Padana, capaci di trasformare tutta la calura in fenomeni particolarmente violenti.

articolo completo –> https://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/si-avvicina-il-solleone-severa-ondata-di-caldo-alle-porte/86541/