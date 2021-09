In ricordo di “Giuvann Battist Vitulano”

Manfredonia – IL suo nome era Giovanni, noto a tutti in paese come ‘ Giuvann a Pallott ‘ , di professione aiutante fornaio. Simpatico, a portata di mano con tutti. Con la sua statura, un pò al di sotto del normale, Giovanni rappresentava l’anima della piazza cittadina , gli piaceva spesso raccontare storie , sempre pronto a fare scherzi.

Ricordo in particolare la sua grande passione per le feste, in particolare per il Carnevale e alla Festa Madonna. Partecipò a molte edizioni di sfilate carnescialesche; molte le sue apparizioni ai noti Veglioni storici della nostra città. Negli ultimi anni Giovanni, non partecipava più a nessuna sfilata.

La sera , si recava a lavoro, per lavorare alla sua arte del pane, fino al mattino.





Poi un giorno all’improvviso se ne andò in silenzio,mentre aspettava di raccontare una nuova storia, e un sorriso sicuro , uno di quello spensierato, com il pugno sul mento.

di Claudio Castriotta