“In Rianimazione 3 ricoverati su 3 risultano non vaccinati”

Relativamente al Report n. 164 del 5 novembre 2021 si ritiene opportuno evidenziare in primo luogo che il 100% dei ricoverati in Rianimazione sono non vaccinati, in quanto 3 ricoverati su 3 risultano non vaccinati. Tale dato conferma che le patologie gravi sono ormai attribuite completamente ai non vaccinati.

I restanti 29 pazienti Covid sono ricoverati presso il reparto di bassa e media intensità di cura di Malattie Infettive Covid (18 pazienti vaccinati, 2 pazienti vaccinati con la sola prima dose e 7 pazienti non vaccinati) e presso la sezione di Ginecologia Covid (1 paziente vaccinata con doppia dose e 1 non vaccinata).

Tale dato ovviamente va interpretato in relazione al dato statistico della popolazione ad oggi vaccinata. E’ evidente che a fronte di una percentuale dell’86% di vaccinati con doppia dose su base regionale, in proporzione i 18 pazienti vaccinati ricoverati in Malattie Infettive sono un dato ben inferiore ai 7 pazienti non vaccinati su una popolazione regionale del 14% che non ha effettuato il ciclo vaccinale.