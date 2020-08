Send an email

In rampa di lancio a San Giovanni Rotondo la cross country XC del Poggio

In casa Mtb Puglia si sta infatti lavorando per ultimare i dettagli della prima edizione della cross country XC del Poggio, datata domenica 2 agosto a San Giovanni Rotondo.

La gara ha come scenario principale il Poggio Active Hotel (ritrovo alle 8:00, partenza alle 9:30 per agonisti e amatori, alle 11:00 le categorie giovanili esordienti e allievi) al cui interno è stato ricavato il percorso ad anello di 4 chilometri tra sentieri in terra battuta rossa, dossi, strade bianche brecciate contornate da muretti a secco e con vista sul golfo di Manfredonia con un dislivello di 100 metri a giro.

“Proponiamo una cross country diversa e atipica da quelle a cui si è abituati in Puglia – spiega l’organizzatore Francesco Velluto -. E’ un compito molto impegnativo ma al tempo stesso gratificante, nel rispetto delle normative anti Covid-19, per garantire l’ottima riuscita di questo evento targato Challenge Puglia XCO ed anche inedito sul Gargano transitando sulle piste di pump track del Poggio Trail Center e tra i muretti a secco”.

I preparativi proseguono con l’obiettivo di coinvolgere quanto più possibile il territorio garganico cui gli organizzatori di Mtb Puglia sono in prima linea nel portare avanti un progetto di cicloescursioni, approfittando del periodo estivo, oltre all’organizzazione della cross country già programmata da tempo.

Comunicato Stampa FCI Puglia