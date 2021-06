In quattro a tavola solo in zona gialla? Il dubbio

Tra il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, e il governo si sono tenute interlocuzioni per risolvere la questione relativa al limite massimo di 4 persone (salvo che si tratti di conviventi) al tavolo dei ristoranti, che dal primo giugno hanno riaperto anche al chiuso. Secondo il ministro per gli Affari regionali Gelmini, il limite delle 4 persone si applicherebbe solo in zona gialla e non per la zona bianca.

Quattro a tavola, in corso verifiche sul limite

In precedenza il ministero della Salute, invece, aveva precisato che restava il limite di massimo 4 persone al tavolo sia in zona gialla sia in zona bianca. Diversa l’interpretazione dell’ufficio legislativo del ministero per gli Affari regionali, secondo cui tale restrizione dovrebbe intendersi superata in zona bianca e valere solo per quella gialla. Sulla questione sono in corso ulteriori verifiche.

tratto da TGCOM