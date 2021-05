In Puglia somministrate il 93,6% delle dosi di vaccino consegnate

Sono 1.857.846 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato secondo il report del Governo nazionale alle ore 17). 1.985.625 risultano le dosi consegnate dal Commissario nazionale alla Puglia che ne ha somministrate il 93,6%, risultando la regione con la maggiore somministrazione di dosi in rapporto a quelle consegnate.

Sul sito lapugliativaccina.regione.puglia.it è stato pubblicato un contatore delle dosi somministrate, aggiornato periodicamente dal sistema GIAVA, il sistema informativo regionale per la Gestione Informatizzata delle Anagrafi Vaccinali.

ASL BARI

Poco meno di 10mila somministrazioni eseguite nella giornata del 15 maggio nei centri vaccinali della ASL Bari. Precisamente 7.576 prime dosi e 2.314 seconde, tra cui 3.814 (2.722 prime, 1.092 seconde) somministrate dai medici di Medicina generale in particolare a pazienti vulnerabili per patologia (2.488), fragili (702), caregiver e conviventi (455).

La campagna vaccinale sta progressivamente raggiungendo fasce sempre più ampie di popolazione. Sinora sono state somministrate complessivamente 611.613 dosi di vaccino, di cui 125.174 a soggetti vulnerabili per patologia, con la copertura assicurata – almeno con la prima dose – al 34 per cento dei residenti nel territorio provinciale di Bari. Percentuali ragguardevoli per le categorie prioritarie: hanno già ricevuto una dose di vaccino l’89 per cento degli ultraottantenni (il 76% anche la seconda), l’87 per cento degli over 70, il 73 per cento degli over 60 e il 29 per cento dei cittadini tra i 50 e 59 anni.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi ieri sono state somministrate 3.430 dosi. Oggi in calendario circa 3.000 vaccinazioni per soggetti fragili e persone appartenenti a varie fasce d’età, in particolare quella tra 60 e 69 anni e under 60.

In programma domani, lunedì 17 maggio, l’arrivo di 2.400 dosi di Moderna. Mercoledì, invece, è prevista la consegna di 14.040 dosi di vaccino Pfizer.

ASL BT

Nella Asl Bt ieri sono state somministrare più di 4mila dosi di vaccino, di cui 1600 a cura dei medici di medicina generale che stanno completando la vaccinazione dei pazienti fragili. Resta attivo il fronte degli hub e dei centri periferici di somministrazione tra cui il centro dell’ospedale Dimiccoli di Barletta.

ASL FOGGIA

Superata in provincia di Foggia la soglia delle 290.000 somministrazioni.

Sono infatti, precisamente, 290.896 le dosi somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID.

Continuano a pieno ritmo le attività negli hub, nei centri vaccinali e ad opera dei medici di medicina generale per la vaccinazione sia degli ultracinquantenni che delle persone estremamente vulnerabili.

Nel dettaglio: le persone ultraottantenni che hanno ricevuto la prima somministrazione sono 36.738; di queste, 31.768 hanno ricevuto anche la seconda dose.

Inoltre: hanno ricevuto la prima dose di vaccino 45.924 persone di età compresa tra 79 e 70 anni e di queste 21.434 anche la seconda.

Hanno ricevuto la prima dose 52.081 persone di età compresa tra 69 e 60 anni e, di queste, 23.938 hanno ricevuto anche la seconda dose.

Hanno ricevuto la prima dose anche 38.831 persone di età compresa tra 59 e 50 anni e, di queste, 26.386 hanno fatto la seconda somministrazione.tutyo ciò anche con il contributo dei medici di medicina generale che hanno somministrato, ad oggi, 76.869 dosi di vaccino di cui 12.886 a domicilio.

La giornata di ieri si è conclusa con un altro risultato positivo: somministrate, in tutto, 6.357 dosi.

ASL LECCE

Continua a pieno ritmo la campagna di vaccinazione antiCovid nella ASL Lecce, negli hub, nei centri sanitari e da parte dei medici di medicina generale: circa 8500 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri. Proseguono le vaccinazioni dei pazienti fragili, nei centri di cura e da parte dei Medici di medicina generale, e quelle in ambiente protetto: nel Dea Fazzi per i Distretti di Lecce e di Campi salentina, nell’Ospedale di Copertino per i Distretti di Nardò e di Galatina, nell’Ospedale di Scorrano per i Distretti di Maglie e Martano, nell’Ospedale di Gallipoli per i Distretti di Gagliano e di Gallipoli e nell’Ospedale di Casarano per i Distretti di Casarano e Poggiardo. Di grande supporto alla vaccinazione i centri comunali, in ordine di tempo quelli allestiti a Melpignano, Collepasso e Taviano.

Ragguardevoli i numeri delle prenotazioni: 7879 quelle effettuate ieri di cui 3027 da portale, 2129 quelle registrate alle 12.55 di oggi di cui 1418 da portale.

ASL TARANTO

Continua senza sosta la campagna vaccinale in ASL Taranto.

In particolare, per il secondo fine settimana, presso l’hub vaccinale allestito al centro commerciale Porte dello Jonio di Taranto è in corso la somministrazione delle seconde dosi al personale scolastico delle scuole di tutta la provincia. Nella sola giornata di ieri, 15 maggio, sono state eseguite 2.080 vaccinazioni in modalità drive through. Oggi, fino alle 16.30, sono stati già vaccinati 2.400 tra docenti e operatori scolastici, e si stima di raggiungere il numero di 3.000 entro le 20.30, orario di chiusura, superando così le 5.000 somministrazioni in questo fine settimana.

L’attività di vaccinazione a personale docente e amministrativo degli istituti scolastici sarà completata nel prossimo fine settimana.