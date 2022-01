In Puglia regolarmente a scuola il 10 gennaio

“Essendo in zona bianca non ci sarebbero i presupposti giuridici per una eventuale ordinanza sulla riapertura delle scuole”.

Lo dichiara l’assessore all’Istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo, interpellato dall’ANSA su possibili ordinanze della Regione in vista della ripresa delle lezioni, fissate per lunedì 10 gennaio.

“Comunque stiamo monitorando la situazione e vediamo cosa succede nelle prossime ore”.