In Puglia nascerà il più grande cimitero per animali domestici, ecco dove

E’ sempre presente l’esigenza di dare giusta sepoltura agli animali domestici, ed è per questo che nasce in Puglia, più precisamente a Sannicola, in provincia di Lecce, il più grande cimitero d’Italia dedicato agli animali domestici. è il secondo in Puglia.

L’idea è frutto della mente di Giuseppe Coppola imprenditore vitivinicolo.

Quando sarà a regime la struttura avrà una capienza di circa 9mila sepolture ed è per questo considerata, al momento, la più grande d’Italia. La struttura ospiterà anche aree per le gare di agilità dei cani.