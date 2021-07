In Puglia nasce il “Green Note”, mercoledì 7 luglio l’inaugurazione in Foresta Umbra con Nick the Nightfly che apre “Gargano Jazz&Food”

Metti una sera a cena con tre Patrimoni dell’Umanità: la Foresta Umbra, la dieta mediterranea e il jazz suonato da uno degli artisti più noti e talentuosi nel panorama internazionale, in una location e in un’atmosfera da sogno. Ecco servito “Green Note, Gargano jazz&food”, il progetto ideato e coordinato dall’Agenzia Scopro di Monte Sant’Angelo vincitore dell’Avviso Pubblico del Teatro Pubblico Pugliese “Custodiamo la cultura in Puglia – Audience engagement, sviluppo e ricerca” per la raccolta di progetti artistico-culturali innovativi. L’evento si svolgerà il 7 luglio a Monte Sant’Angelo, presso l’Elda Hotel, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, in occasione del quarto anniversario del riconoscimento UNESCO delle Faggete Vetuste della Foresta Umbra. Alla cena evento si potrà accedere solo su prenotazione (0884.594685 | +39 353.3039282 | info@eldahotel.it).

L’evento, oltre alla preziosa collaborazione dell’Elda Hotel, vede i patrocini dell’Ente Parco Nazionale del Gargano e del Comune di Monte Sant’Angelo, e si svolge con il contributo del Teatro Pubblico Pugliese e dell’Assessorato dell’Industria turistica e culturale della Regione Puglia.

Ciliegina sulla torta è il mitico NICK THE NIGHTFLY con il suo quintetto (Nick The Nightfly – voce, Claudio Colasazza – piano, Amedeo Ariano – batteria, Francesco Puglisi – cbasso, Jerry Popolo – sax) direttamente dal Blu Note di Milano.

Speaker radiofonico di RadioMonteCarlo, cantante, musicista, compositore; talent scout. Sono davvero tanti i campi di attività di Nick The Nightfly. Artista poliedrico è generatore di nuove mode e gusti musicali. Con il suo 5tet ha inciso il cd Nice One e B-Yourself, con la partecipazione speciale di Incognito, Fabrizio Bosso, Paula Morelenbaum e altri. Dal 2003 Nick è direttore artistico del Blue Note Milano, il tempio milanese del jazz, punto di riferimento della musica di qualità.

Il concerto (che avrà inizio alle ore 21.30), sarà preceduto (alle ore 20) da una DEGUSTAZIONE ESPERIENZIALE, una cena completa (entrée con bollicina, primo, secondo, dolce) che mette in vetrina tutti i saperi ed i sapori del Gargano, esaltando l’eccellenza dei prodotti tipici e le ricette della tradizione ad essi legate, organizzata dalle maestranze dell’Elda Hotel.

“Con il ‘Green note‘ la musica jazz sveste i panni del contesto urbano e si cala in uno degli scenari naturalistici più importanti della Puglia, la Foresta Umbra, dal 2017 Patrimonio mondiale dell’umanità tutelato dall’UNESCO” – spiega Rossella Ciuffreda, Presidente dell’Agenzia SCOPRO – “In questo contesto green le note della musica jazz si lasciano ispirare dai suoni e dalle armonie che la Foresta è in grado di sprigionare dando vita ad uno spettacolo unico”.

Il “Green note” si ispira al celebre Blue Note che da New York a Milano (passando per Tokio, Honolulu, Pechino, Rio de Janeiro) ha visto i più celebri artisti jazz, blues, soul esibirsi sui palcoscenici delle più grandi metropoli internazionali.

La cena\spettacolo prevede un percorso enogastronomico alla scoperta delle eccellenze e delle tipicità del territorio, un’occasione quindi per poter vivere al meglio il binomio musica e cibo, come nei migliori club internazionali.

“Per una location così speciale non potevamo che puntare al top per la proposta artistica. Il grande artista Nick the Nightfly si esibirà con un concerto jazz che ripercorre con il suo quintetto la storia della musica jazz ricreando le più celebri sonorità che si riverberano tra i faggi e gli aceri della Foresta Umbra” – aggiunge Ciuffreda – “Con questo prestigioso evento intendiamo avviare una ‘stagione’ di appuntamenti culturali ‘sostenibili’.

All’incontro interverranno, per i saluti istituzionali: il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, l’Assessore alla cultura e al turismo Rosa Palomba, il proprietario dell’Elda Hotel Marcello Salvatori, il Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano Pasquale Pazienza, il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese Giuseppe D’Urso e il Vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese.

La cena\spettacolo è accessibile solo su prenotazione ed ha un costo di euro 35.

Per info e prenotazioni: +39 0884 594685 | +39 353 303 92 82 info@eldahotel.it

info@agenziascopro.it