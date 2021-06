In Puglia castelli e musei senza personale per l’estate. Tra questi ci sono anche il Castello di Manfredonia e la Basilica di Tresoldi, un refuso blocca le nuove assunzioni

Ci sono anche il Castello Manfredonia ed il Parco archeologico di Siponto nella lista dei 15 siti regionali a rischio chiusura per carenza di personale.

Ci si attende una stagione turistica da record, ma l’intero patrimonio artistico, archeologico e museale pugliese è in una situazione drammatica per una grave carenza di personale. A denunciare la situazione è la Cgil che racconta: Esiste una graduatoria da cui assumere 24 nuovi operatori alla vigilanza e accoglienza che risulta bloccata da mesi a causa di un banale refuso.

Tutti i 15 siti che fanno parte della Direzione regionale musei pugliesi (quello che fino a qualche anno fa si chiamava Polo museale) rischiano di chiudere da un momento all’altro per mancanza di personale. “Il castello di Manfredonia, per esempio, è rimasto chiuso per anni. Il suo recupero è costato diversi milioni di euro. Quella struttura oggi è vigilata da sei persone che devono garantire anche le visite”.

A poca distanza c’è Siponto, uno dei siti archeologici più visitati di Puglia dopo Castel del Monte, grazie anche all’ormai celebre opera di Edoardo Tresoldi che ha ricostruito in rete metallica l’antica basilica paleocristiana. “Lì ci sono appena tre unità di personale a gestire tutto il sito.