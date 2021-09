In Provincia di Foggia una dose di vaccino per oltre l’80% delle persone vaccinabili

Sono 785.706 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale.

Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino l’80,3% delle persone di età superiore a 12 anni. Ha concluso il ciclo vaccinale il 65% degli over 12.

Dal 1 al 31 agosto sono state somministrate 7.352 dosi a persone residenti fuori provincia.

Continuano le attività dei centri vaccinali, sia secondo programmazione che a sportello per i giovani di età compresa tra 12 e 19 anni in modo da favorire la riapertura in sicurezza delle scuole.

Si è conclusa con un bilancio positivo l’iniziativa “La serata della Salute” svoltasi ieri a San Severo: vaccinati srnza prenotazione circa 120 giovani dell’età media di 15 anni, accompagnati dai genitori.

Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno già ricevuto la seconda dose: 36.398 ultraottantenni (pari all’88%) su 38.904 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 93,9%); 47.772 persone di età compresa tra 79 e 70 anni (pari all’82,4%) su 54.010 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 92,4%); 56.799 persone di età compresa tra 69 e 60 anni (pari al 75,8%) su 67.171 che hanno ricevuto la prima dose (pari all’88,1%); 65.703 persone di età compresa tra 59 e 50 anni (pari al 70%) su 76.913 che hanno ricevuto la prima dose (pari all’81,5%); 51.643 persone di età compresa tra 49 e 40 anni (pari al 58,4%) su 64.606 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 72%); 38.190 persone di età compresa tra 39 e 30 anni (pari al 50,8%) su 50.060 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 64,6%); 36.713 persone di età compresa tra 29 e 20 anni (pari al 48,5%) su 51.754 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 66,2%); 18.486 giovani di età compresa tra 19 e 12 anni (pari al 34,9%) su 30.565 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 56,6%).

I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 155.904 dosi di vaccino di cui 19.113 a domicilio.