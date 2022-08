In provincia di Foggia bruciati oltre 20 ettari tra bosco e macchia mediterranea

L’incendio in contrada “Ripalta” a Chieuti (Fg) – divampato nel tardo pomeriggio di ieri è stato domato questa mattina all’alba. Bruciati oltre 20 ettari tra bosco e macchia mediterranea. Per avere ragione delle fiamme sul posto hanno lavorata ininterrottamente per tutta la notte 35 unità anti incendio boschivo, tra personale ARIF (agenzia regionale per le attività irrigue e forestali), vigili del fuoco, carabinieri forestali, Protezione Civile e volontari.