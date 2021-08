In Piazzale Maestri d’Ascia la scultura ‘Libertà’

Durante la festa Gente di Mare sarà esposta in Piazzale Maestri d’Ascia (di fronte Largo Diomede) la scultura ‘Libertà’ dell’artista tedesco Florian Lettl, già autore a Manfredonia dell’installazione ‘Incontro al vertice’ presso la Rotonda.

La scultura è ispirata al quadro del 1989 ‘Il grido’ del noto artista surrealista Wolfgang Lettl che, innamorato di Manfredonia e del suo territorio, trovò qui ispirazione per numerose sue opere. Wolfgang Lettl in particolare è ricordato in Germania come artista simbolo della riunificazione tedesca per un quadro che rappresentava un autorevole funzionario dello Stato e per il quale si ispirò al foggiano Giacomo Vascello.

L’opera ‘Il grido’ è del 1989, proprio l’anno della della caduta del muro di Berlino, e si stempera sullo sfondo della storia contemporanea, durante la rivoluzione pacifica e la fine della DDR. La prima cosa che salta all’occhio è il massiccio busto con le mani goffe e protese verso l’alto in un grido d’aiuto ed un’espressione sul viso distorta dal dolore. L’uomo ha il petto aperto con un uccello bianco che cerca di volare via, ma viene frenato da tre sbarre bianche.

Florian Lettl è figlio di Wolfgang e ne ha raccolto l’eredità artistica e morale. Ha trasformato il quadro in una scultura ispirandosi al desiderio di un papà che ha visto suo figlio andare via giovanissimo.

Un lutto dolorosissimo che può alleviarsi soltanto immaginando che con la morte ognuno di noi raggiunge la libertà dalle catene della vita. Ecco dunque l’uccello che tenta di spiccare il volo, ma si trova combattuto da desiderio e paura: come può lasciare il corpo in cui non solo vive, ma in cui trova anche sicurezza? E la Libertà rappresentata da Florian Lettl si può declinare in vari modi perché la libertà ha varie forme e varie sfaccettature.

Libertà è liberarsi da ogni tipo di catena, anche quelle del passato, perché un nuovo inizio è sempre possibile, anche quando non lo sembra affatto.

