In pagamento contributi per libri di testo

L’Assessore comunale all’Istruzione, Antonio Vitulano, informa che sono in pagamento i

187.393,00 euro che l’Amministrazione comunale, con delibera di Giunta n. 16 dello scorso 4 marzo, sta erogando a 1316 istanze idonee come contributo regionale per i libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022.

Trattasi di un finanziamento finalizzato alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore di alunni provenienti da famiglie meno abbienti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado della città.

Le operazioni di liquidazione procederanno speditamente nei prossimi giorni. Un ulteriore intervento per garantire pari diritti a tutti i cittadini ed andare a sostegno di soggetti economicamente e socialmente più fragili.