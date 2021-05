“In Italia gli spaghetti si cucinano così”. La ricetta negli USA che fa arrabbiare il web

Polpette, salsa di pomodoro cruda, formaggio, insalata e poi gli spaghetti, è questa la ricetta di Josh e Lisa la coppia americana che ha scatenato la rete. La coppia pone tutti gli ingredienti su una tavola di marmo e senza cuocere il sugo. “E’ così che in Italia cucinano gli spaghetti” dice candidamente Lisa, che si dichiara italiana. “Questo è il modo più veloce per cucinarli e inoltre non bisogna lavare i piatti”. Il video pubblicato su Facebook ha scatenato polemiche un po’ ovunque.

La pagina Facebook della coppia Josh e Lisa è una pagina umoristica e in genere pubblicano video oggettivamente assurdi e come ammette l’autrice “Lo facciamo solo per divertirci e per far ridere le persone”.