In Italia altri 10.925 casi di Covid-19

In Italia si sono registrati altri 10.925 casi di coronavirus, a fronte di 165.837 tamponi effettuati (il giorno precedente l’incremento era stato di 10.010 con 150.377 test). Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 47, in diminuzione rispetto al 16 ottobre quando se ne erano registrati 55. I guariti sono stati, invece, 1.255. La Regione in cui ci sono stati più nuovi contagi è la Lombardia (2.664), seguita dalla Campania (1.410) e dal Lazio (994).