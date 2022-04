In attesa di Stranger Things 4 in uscita a maggio: messaggi segreti nel trailer?

Il trailer di Stranger Things 4 lanciato da Netfix pochi giorni fa è divenuto oggetto di analisi e decodificazione tra i fan più attenti, che hanno scovato alcuni messaggi segreti sfuggiti ai più.

I fan che hanno decodificato con entusiasmo quanti più aspetti possibili del trailer potrebbero aver scoperto una serie di Easter egg nascosti nel video. Al minuto 1:59 del trailer, viene mostrata una serie di nuvole cosmiche con alcune marche temporali sepolte all’interno, marche temporali che coincidono con diversi momenti del trailer. Le marche temporali, che indicano 1:46, 00:33, 2:30 e 00:52, corrispondono a quattro scene all’interno del trailer. Queste includono Mike (Finn Wolfhard) che guarda Eleven (Millie Bobby Brown) mentre viene portata via dalle autorità, Max (Sadie Sink) che legge una lettera sulla tomba di Billy, il nuovo personaggio Eddie Munson (Joseph Quinn) che mostra alcuni oggetti legati a Dungeons & Dragons e Dustin (Gaten Matarazzo) e Mike sugli spalti alla partita di basket di Lucas (Caleb McLaughlin).

Anche se non si può dire esattamente cosa significhino questi momenti e perché sono abbastanza significativi da giustificare questo tipo di Easter egg a strati, l’idea stessa ha spinto i fan a formulare delle ipotesi che potrebbero avere a che fare col finale della serie. Anche prima che fosse annunciata la data di uscita della quarta stagione di Stranger Things, il cast e la troupe della serie avevano indicato che il finale era già in vista.

“Sette anni fa, abbiamo pianificato l’intero arco narrativo di Stranger Things. All’epoca, avevamo previsto che la storia sarebbe durata dalle quattro alle cinque stagioni”, hanno condiviso i Duffer in una dichiarazione a Comicbook.com all’inizio di quest’anno. “Si è rivelato troppo vasto per chiudere in quattro stagioni, ma – come vedrete presto di persona – ora stiamo andando di corsa verso il nostro finale. La stagione 4 sarà la penultima stagione; la stagione 5 sarà l’ultima”.

I Duffer hanno aggiunto: “Ci sono ancora molte altre storie emozionanti da raccontare nel mondo di Stranger Things; nuovi misteri, nuove avventure, nuovi eroi inaspettati. Ci auguriamo che rimaniate con noi mentre finiamo di raccontare la storia di una ragazza potente di nome Eleven e dei suoi coraggiosi amici, di un capo della polizia al verde e di una mamma feroce, di una piccola città chiamata Hawkins e di una dimensione alternativa conosciuta solo come Sottosopra. Come sempre, vi siamo grati per la pazienza e il supporto.”

La prima parte della quarta stagione di Stranger Things debutterà su Netflix il 27 maggio e la seconda parte il 1 luglio.

