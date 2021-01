In attesa della Commemorazione di San Lorenzo Majorano

Manfredonia – girano voci e detti sul povero San Lorenzo Majorano, Arcivescovo della Città per la storia. Innanzitutto “San Lavrjinze si l’amande de frustrjire”, che offende il santo giunto nel territorio dal lontano Medio Oriente; inoltre la frase ‘San Lavrjinze to a nuji nen c’ ji pjinze‘.

Probabilmente i detti – e le citate frasi che si correlano a San Lorenzo – derivano dall’ospitalità del santo in favore dei forestieri, così avvalorando e rafforzando la credenza popolare.







Oltre al presunto “amore”, per un’antica leggenda il nostro santo avrebbe gustato i Fichi d’India presenti nel territorio; pare che al nostro Arcivescovo piacquero così tanto che ne mangiò addirittura trecento. Detto popolare non il mio… ma paesano – di un vecchio proverbio che è ancora oggi in uso, che non guasta alla devozione – anche tra le giovani generazioni .Addirittura “I Forbicioni in occasione di anni fa – scrissero una nota canzone



La correlazione San Lorenzo-Manfredonia ‘città amante dei forestieri’ si rafforzò a fine’60, prima dell’apertura del grande stabilimento dell’Anic. La gente di Manfredonia lamentò che in quella grande fabbrica venivano assunti più operai di altri paesi che locali; e tutti iniziarono un’altra volta col noioso detto ‘coste i u pajiose dell’amande di frustjire‘.



Nell’elenco dei detti di questo periodo da ricordare: la festa del Santo ho composto questa poesia in dialetto. ‘Fubbrejie corte e amere a munute a munute, a passe djia jallune ,cij allong a ijurnete, u cjile cij fe lostre dij luce,cume na chjieppe d’arginte e sparisc u scure – U diavele c’ammucce in cumbagnjie, du vrascjire rosse du fuche abbasce a candune‘.



( La processione del caro Santo si svolge ogni anno il 7 di febbraio)



di Claudio Castriotta