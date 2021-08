In arrivo la sabbia del Sahara pronta a coprire la Puglia in questa calda settimana

Quella settimana, secondo gli esperti, sarà una delle più calde dell’anno con picchi che in alcuni casi supereranno i 45°C. Ma non basta il gran caldo perchè i metereologi hanno previsto l’arrivo di una tempesta di sabbia proveniente dal cuore del deserto del Sahara, che offuscherà il cielo con nubi gialle e rossastre, creando un’atmosfera a dir poco surreale.

La tempesta di sabbia desertica, che tingerà il cielo di rosso e giallo, dovrebbe durare almeno fino al prossimo fine settimana. Tra le aree più colpite dall’ arrivo della sabbia del Sahara troviamo le Regioni del Sud come la Sardegna, la Sicilia, la Puglia e la Campania, ma anche alcune aree del Centro e del Nord come il Lazio, la Toscana e la Liguria non verranno risparmiate.

Quindi se avete intenzione di pulire auto e balconi, conviene attendere la prossima settimana.