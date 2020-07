Send an email

In arrivo i bollettini della Tari

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO ANNO 2020 E CONGUAGLIO ANNO 2019

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

INFORMA

i contribuenti che, a giorni, saranno recapitati gli avvisi di pagamentoTassa sui Rifiuti (TARI) acconto 2020, con possibilità di pagamento di n. 4 rate aventi scadenze 31/07-31/08-30/09-30/11/2020, ovvero in unica soluzione con scadenza 31/07/2020, e l’eventuale conguaglio per l’anno 2019, con scadenza unica prevista per il 31/07/2020.

Nel caso in cui gli avvisi dovessero essere recapitati dopo il termine previsto per il versamento della prima rata o della rata unica, è possibile comunque effettuare il pagamento nei giorni successivi e non saranno irrogate sanzioni.

Si fa presente che, tenuto conto che alla data di emissione degli avvisi non è ancora stato definito a livello nazionale il quadro delle eventuali agevolazioni tariffarie da riconoscere a causa dell’emergenza covid-19, né, soprattutto, se eventuali riduzioni concesse saranno finanziate a carico dello Stato o del bilancio comunale, in sede di eventuale rideterminazione delle tariffe o comunque a seguito dell’emanazione di provvedimenti governativi, si valuteranno eventuali riduzioni da riconoscere sul tributo anno 2020.

f.to (Piscitelli- Crea- Soloperto)