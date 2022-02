Imprenditore del Gargano: “Blocco del traffico merci è da irresponsabili in un momento del genere”

Sui suoi social Domenico, un giovane imprenditore del Gargano scrive “Bloccare una nazione in un momento del genere è un’azione gravissima e da irresponsabili” riferendosi allo sciopero del trasporto merci che in queste ore blocca la Puglia.

Ed aggiunge: “La crisi energetica non dipende dal governo ma da una crisi internazionale. Il governo può destinare cifre per diminuire i prezzi, a discapito di altri servizi. Ma i soldi non possono piovere dal cielo. Quanto sia irresponsabile bloccare le aziende in un momento così critico non si può descrivere a parole.”

In effetti questo sciopero sta causando, la corsa al rifornimento, in un momento in cui servirebbe calma per gestire problemi ben più gravi.

“Inizia a scarseggiare il carburante, le aziende di trasformazione non hanno più materie prime e le merci in partenza sono bloccate nei magazzini. Alcune aziende da oggi ha bloccato la produzione, nei prossimi giorni toccherà ad altri.” E termina con: “Siete degli irresponsabili!”

Proprio ieri aveva scritto sempre sui social quanto fosse complesso per una nuova azienda come la sua operare in un momento storico che ancora oggi si sta leccando le ferite causate dalla pandemia. Dover affrontare anche il caro energetico e questi blocchi rende tutto molto più complesso. Terminando con “Continueremo a lavorare sodo per dare una possibilità in più a questo territorio bellissimo.”