Importante premio per la MGS Verniciature Industriali di Monte Sant’Angelo, primo posto all’Anver Award

MGS Verniciature Industriali è una realtà che si occupa da 20 anni di trattamenti superficiali e verniciatura industriale in ambito architettonico, un unicum in provincia di Foggia.

Intendiamo segnalare la nostra vittoria in un concorso nazionale. Nello specifico si tratta del concorso fotografico ‘Anver award’, indetto dall’Associazione Verniciatori Industriali e da La Rivista del Colore con lo scopo di distinguere, promuovere e incoraggiare il riconoscimento pubblico della verniciatura industriale. Questo settore manifatturiero si occupa di dare valore a materiali quali ferro e alluminio, i quali se non rivestiti o verniciati non hanno valore di mercato nella quasi totalità dei loro numerosissimi impieghi: biciclette, aeromobili, automobili, aerei, treni, porte, finestre, orologi, oggetti di design, arredamento e imballaggi.

Tornando al concorso fotografico, esso premia la ricerca estetica sulle operazioni di verniciatura. Tema di questa edizione 2022: Coloraion il colore nel tempo.

L’annuncio della vittoria è avvenuto il 26 Ottobre al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, in occasione di una delle principali fiere di settore: i P&E Milano coating days.



La foto è scattata da Mattia de Nittis e uno degli obiettivi del concorso era proprio quello di coniugare il know-how di un’azienda con l’espressione artistica di un fotografo professionista. L’altro fondamentale obiettivo del contest era quello di accrescere la consapevolezza delle potenzialità del digitale, come volano autonomo e come sostegno alle attività propriamente materiali, non a caso le votazioni erano per il 50% online e per il 50% in presenza durante le fiere di settore.

Titolo della foto: Naturale Ossidazione

La descrizione della foto è la seguente:

Abbiamo creato un’alchimia tra Natura e Industria. Questo binomio, per anni visto come un ossimoro, è la strada tracciata dal concetto di Sostenibilità. La disposizione seriale e la geometria dei ganci sono il simbolo della manifattura, la naturale ossidazione degli agenti atmosferici, il verde e il celeste fanno il resto.