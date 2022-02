Importante manifestazione a Bologna, Morandi commuove cantando in piazza Maggiore ”C’era un ragazzo che come me…”

Importante manifestazione a Bologna, per protestare contro la scelta scellerata di Mosca di occupare l’Ucraina. Morandi commuove cantando in piazza Maggiore ”C’era un ragazzo che come me…” Bellissime le immagini di una piazza strapiena nel nome della pace.