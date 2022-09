Faro: “Superbonus, decisivo il lavoro del Governo e di Laura Castelli per lo sblocco dei crediti”

Una nota dell’on. Marialuisa Faro, capolista al listino proporzionale Puglia 01 alla Camera dei Deputati per Impegno Civico.

“In queste ore, l’attesa modifica al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi per quanto riguarda le responsabilità di chi acquista i crediti fiscali generati dai lavori, è diventata oggetto di una vera campagna di menzogne in particolare da parte del Movimento 5 Stelle, che si è intestato in chiave elettorale un risultato frutto invece della pressione comune da parte di tutte le forze politiche, opposizione compresa, e in particolare del lavoro del Governo e dell’impegno, tra gli altri, della nostra viceministra all’Economia Laura Castelli.

L’emendamento approvato al Senato al Decreto Aiuti bis, infatti, è derivato dalla sintesi operata dall’esecutivo delle varie proposte depositate da tutti i partiti, dopo mesi in cui si stava lavorando a questa soluzione: ma la crisi di Governo e ulteriori strumentalizzazioni elettorali hanno ritardato un intervento atteso da decine di migliaia di aziende e lavoratori impegnati nei cantieri. Il confronto con gli operatori nel settore e i comitati che denunciavano le distorsioni prodotte dalla norma, operato dalmpegnoCivico, è stato decisivo nel prevalere finale del buon senso e della responsabilità. Adesso sarà così più semplice cedere il credito per tutti coloro – la stragrande maggioranza delle imprese – che stanno operando nel rigoroso rispetto delle norme e in assoluta buona fede, escludendo responsabilità penali che vengono limitate ai soli casi di dolo e colpa grave. Ma sarà invece duramente colpito chi cerca di frodare lo Stato su misure fondamentali per la rigenerazione e l’efficientamento del patrimonio edilizio del Paese e per il rilancio dell’economia (altro che condono, come suggerito dal partito di Conte).

In questo modo, la circolazione dei crediti sarà più semplice e gli istituti di credito potranno più facilmente venire incontro alle richieste delle aziende. La nostra perseveranza e il lavoro della viceministra Laura Castelli hanno prodotto il risultato auspicato da impegno Civico, che favorisce l’apertura di migliaia di cantieri, con relativo lavoro per decine di migliaia di persone ma scongiurando ulteriori truffe miliardarie, e garantisce un aiuto concreto alle famiglie per affrontare la crisi energetica migliorando le prestazioni degli edifici, con un inverno particolarmente delicato alle porte”.

Roma, 14 settembre 2022