Immagino Maradoss nello strano caldo di febbraio 2020

COME la mia foto sovrapposta nella stessa mia foto…mi è apparsa anche all’ improvviso – questa mitica foto di Matteo Guerra. Come non ricordarlo … l’anima del paese , come non pensarlo – che tra pochi giorni è il cuore di Carnevale…dove ogni scherzo vale.

Quand all’ albu l’usanze vole ca ciu mangiu a” Farrete cavte ahee – chi mangiu la Farret a cavte ahee. Peccato che stiamo buttando tutto all’aria come coriandoli, non più colorati ma neri..

.Ricordatevi che il nostro simbolo dal cuore generoso che aveva era Maradoss – a vederci oggi piangerebbe di dispiacere, con la sua gamba appoggiata allo scalino di marmo di Via Stella…(Villa) –

Matteo Maradoss…e chi a canosc chiuo Mambrudonije. Aiutc tojiu pi ditt tujiu popoler ca ciu inzugniev.

Di Claudio Castriotta