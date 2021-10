Immagini dal Cimitero di Monte Sant’Angelo, “Incuria, degrado, abbandono più totale”

Da diverso tempo il Sindaco d’Arienzo e l’Assessore Totaro hanno lasciato il nostro Cimitero nell’incuria, nel degrado, nell’abbandono più totale.

L’assenza di interventi di riqualificazione per un importante luogo sacro come il Cimitero è sotto gli occhi di tutti i cittadini che, sgomenti e arrabbiati, non sanno più a quale Santo rivolgersi. Come si può osservare dalle foto qui allegate, le gallerie sembra stiano per crollare, segno che mancano interventi strutturali di messa in sicurezza. Perchè non viene bandito un appalto per la sistemazione? Peraltro, pesino la pensilina di attesa sta cadendo a pezzi e l’area antistante il Cimitero non è stata destinataria di nessuna opera di sistemazione, tanto che i cittadini sono costretti ad arrangiarsi su strade sterrate.











Questa condizione è inaccettabile sempre, ma ancora di più durante i giorni della Festa dei defunti. Con il Culto dei morti non si può giocare. Il Cimitero è un luogo sacro, in cui c’è tanta parte di ciascuno di noi, senza dubbio “la parte” a cui teniamo di più.

Il Sindaco d’Arienzo e l’Assessore Totaro non hanno, purtroppo, a cuore questi valori, elementi fondanti di ogni civiltà e di ogni cultura.

d’Arienzo e Totaro sono indifferenti non solo alle puntuali denunce dell’Opposizione sociale e politica, ma anche alle continue segnalazioni dei cittadini.

Il menefreghismo di d’Arienzo e di Totaro è tale che, in questo periodo di festività di Ognissanti e di commemorazione dei defunti, non è stato neppure stabilito un orario straordinario di apertura del Cimitero.

Lo Schieramento Civico “La Rinascita Possibile” condanna fermamente l’indifferenza del Sindaco d’Arienzo che, nonostante l’attuale condizione di inciviltà del Cimitero, continua a tenere al suo fianco l’Assessore Totaro, delegato proprio ai servizi cimiteriali.

(Fonte: Schieramento civico “La Rinascita Possibile”)