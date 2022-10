Ilaria Cucchi parla della morte della madre: “Mamma è volata dal suo Stefano. Per lui ha sfidato l’odio”

Ha dovuto subire la perdita di suo figlio, il lungo iter giudiziario (e mediatico) che ha portato alla verità sulla sua morte e poi una lunga malattia. Nei giorni scorsi Rita Calore, la mamma di Stefano Cucchi, il giovane ingegnere ucciso dai carabinieri nel 2009 a Roma, è morta. Dopo una malattia lunga e difficile, Rita si è spenta fra l’affetto dei suoi familiari.

La notizia è stata data da Fabio Anselmo, legale della famiglia e compagno di Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano. “Quanto male ha dovuto subire a causa della battaglia per ottenere verità e giustizia. È una donna a cui hanno prima strappato il figlio e poi stavano per negarle anche la giustizia. Infine, in mezzo a tutto questo, ha sopportato insulti gratuiti”, ha raccontato a Repubblica Ilaria, sua figlia.

Dopo la morte di suo figlio Stefano, Rita si era occupata della sua memoria e della lunga battaglia di verità e giustizia. La presenza di Stefano, per lei, non mancava mai. “A chi l’andava a trovare nell’appartamento dove ci ha cresciuti a Roma, spiegava: ecco la stanza di Stefano, l’ho sempre lasciata così. Mia madre ha cercato di farmi pesare il meno possibile il dolore per la morte di Stefano, suo figlio. Con mio padre mi hanno guidato in tutti questi anni. Non riesco a pensare che adesso lei non ci sia più. È inspiegabile non vedere mio padre e mia madre insieme, l’uno accanto all’altra”.

Per Ilaria, appena diventata senatrice della Repubblica, il peggioramento della malattia di sua madre è molto correlato al grande dolore per la morte di Stefano. “Non si può escludere. Quello che ha dovuto subire sia per la morte del figlio che per essere messa in discussione come madre. Qualcuno si era permesso di dire che Stefano era stato la gallina dalle uova d’oro. Per lei che amava Stefano sopra ogni cosa era un’offesa enorme, un insulto gratuito che l’aveva profondamente ferita”.

Ora, secondo la figlia e la sorella, Rita sta riabbracciando il suo Stefano. “C’è un vuoto immenso. Adesso mi piace pensare che sia con lui. Ma non posso pensare al male che ha dovuto subire nel tempo. Mia madre ha dovuto pagare un prezzo troppo alto anche a causa di anonimi hater che hanno provocato un’ulteriore sofferenza, senza che nessuno facesse nulla per fermarli”.