Il WWF di Foggia promuove una giornata di pulizia delle spiagge e sensibilizzazione per la tutela degli habitat costieri

Ogni anno finiscono nel Mar Mediterraneo 570 mila tonnellate di plastica con il risultato che per ogni chilometro di litorale, si accumulano oltre 5 kg di rifiuti plastici al giorno. Tutti noi, però, nel nostro piccolo possiamo fare la differenza, così il 4 Luglio il WWF di Foggia organizzerà il Tour Plastic Free “Missione Spiagge Pulite 2021”lungo il tratto di litorale dallo Sciale delle Rondinelle fino alla foce del Torr. Candelaro, una mattinata passata in compagnia che avrà lo scopo dimostrativo di quanto ognuno di noi può fare con i piccoli gesti.

Durante questa giornata sarà effettuata la pulizia di un tratto di litorale dalla plastica e non solo. Abbiamo scelto questo tratto di spiaggia – spiega il Presidente del WWF di Foggia Maurizio Marrese – in quanto rappresenta un luogo simbolo di buone pratiche e di come dovevano essere in passato le spiagge del Golfo di Manfredonia, ma non solo; questa zona è stata recuperata e riqualificata grazie ad un progetto LIFE della Regione Puglia, Consorzio di Bonifica della Capitanata e dal Centro Studi Naturalistici ONLUS, un intera area di proprietà pubblica è stata trasformata in un hot spot di biodiversità e resa disponibile per i cittadini e turisti. Nota in passato come “Riservetta di Siponto” ed oggi ribattezzata come Oasi Laguna del Re in onore di Manfredi e di Manfredonia oggi rappresenta un complesso naturalistico e paesaggistico di notevole valore, non solo zone umide ma verso la costa è stata ripristinata la duna (habitat psammofilo per eccellenza) e gli stagni visitabili con un bellissimo percorso escursionistico. Una “wild beach”, dunque, fondamentale per la conservazione della biodiversità legata agli ambienti psammofili e gli ambienti umidi retrodunali.

In compagnia di esperti naturalisti del CSN onlus e dei volontari del WWF di Foggia si percorrerà questo tratto di spiaggia fino alla foce del Torrente Candelaro, corso d’acqua tanto discusso ma anche interessantissimo dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, storico e turistico. La salute del mare, dei corsi d’acqua, delle zone umide e degli ambienti costieri è anche una garanzia per ridurre gli impatti devastanti del cambiamento climatico in atto.

L’appuntamento è presso lo Sciale delle Rondinelle il 4 luglio alle 10.30. Per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria da effettuare tramite i link accessibili dalla pagina Facebook del WWF di Foggia (https://bit.ly/wwffoggiaspiagge2021), per informazioni contattarci tramite la nostra e-mail.