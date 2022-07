Il weekend di Manfredonia è stato “forte, forte, forte” per dirla con le parole di Cristiano Malgioglio, mattatore del “Summer Show” della 68ma edizione del Carnevale, che ieri sera ha visto una incredibile cornice di pubblico (circa 10mila persone) assiepato a due passi dal mare in Piazza Maestri d’Ascia, Piazza Diomede sul Lungomare sin sopra a Piazzetta Mercato.

Un importante bis anche per l’economia della città invasa sino a tarda notte da turisti dopo l’exploit dell’apertura dell’ “Estate di Zè Peppe” organizzata dall’Amministrazione comunale del Sindaco Gianni Rotice (beneficiaria di un finanziamento della Regione per tutti i Carnevali storici pugliesi) con il supporto del gruppo di lavoro volontari composto da Gianni Sventurato, Filomena Rignanese e Matteo Palumbo.

Il “Summer Show” (con la direzione artistica de ilsipontino.net e la partnership dell’ “Olearia Clemente”) è stata un’incredibile scarica di adrenalina e per la marea di spettatori che ha visto più di quattro generazioni condividere una magica notte d’estate con uno show coinvolgente e di grande effetto scenico.

Acclamatissima ed apprezzatissima la performance artistica di Cristiano Malgioglio, che in un’ora di spettacolo ha elettrizzato la platea con il suo repertorio musicale, restando anch’egli entusiasta della bellezza di Manfredonia e dall’incredibile pubblico.

Il “Summer Show” è iniziato al tramonto, per proseguire sino a tarda serata, con le irriverenti incursioni de “I Forbicioni” (lo storico duo composto da Franco Rinaldi e Lello Castriotta, gran cerimonieri di questa edizione della kermesse) che hanno accompagnato il sindaco Rotice ed i The Family Affair sulle note dei magnifici anni 70 e 80.

Non ha deluso le attese l’artista Francesco Paone, in arte Crytical, di origini di Manfredonia, cantautore tra i protagonisti dell’ultima edizione del talent Amici di Maria De Filippi, che ha attirato in città fans provenienti da tutt’Italia.

Sul palco de LO SHOW anche Teo Valentini, uno dei DJ più seguiti del Gargano ed un altro talento sipontino, Giuseppe Palomba, in arte Amon Wave, che nelle ultime settimane ha aperto il concerto di Emis Killa a Pescara e presenterà alcuni dei suoi singoli.

Ad animare, con la grinta che li contraddistingue, Dominik e Max Famiglietti e con loro la dirompente ed energica Naty Voice. Sul coloratissimo palco dello show anche le brasiliane di Nathamy Almeida ed il Mythos Animazione di Francesco Morales e FRAXZ, DJ e produttore di Como che ci farà ballare e saltare con la sua musica.

Un weekend lunghissimo iniziato venerdì pomeriggio con i laboratori esperienziali (riciclo, pasta, farrata) presso l’Infopoint di Piazzetta Mercato che hanno visto la partecipazione di diverse centinaia di bimbi e famiglie alle prese con la creatività, la manualità e le tradizioni. In serata, in Piazza Maestri d’Ascia, le suggestive atmosfere del concerto “Note di Celluloide – Musiche da Film” dell’Orchestra “Suoni del Sud” del M° Gianni Cuciniello, che, con i capolavori della cinematografia italiana celebri in tutto il mondo, ha cullato e fatto sognare per quasi due ore una folta e trasversale platea.

Giornata ricca di eventi anche quella di sabato, iniziata al mattino con il “Carnival Beach Soccer”, torneo di calcio categoria Giovanissimi (2007/2008) organizzato dal Manfredonia Calcio 1932 presso il Lido Sabbia D’oro-Siponto, al quale prendono parte diverse società della provincia di Foggia (con al seguito decine di famiglie dei piccoli sportivi).

Una notte, quella di sabato, dedicata ai bimbi ed alle famiglie. In Piazza del Popolo è andato in scena il “Circus Show” di “PiccolixSempre”, un mix di giocolieria, equilibrismo, clowneria, clave, fuoco, magia e prove fisiche. In contemporanea grande afflusso anche per “Gustando il Carnevale” (organizzata da “Puglia zero zero”), il tour enogastronomico itinerante si è aperto nel chiosco di Palazzo Celestini, e toccato il Chiostro del Comune di Manfredonia, Piazza Stella per poi terminare sul terrazzo dell’Info Point in Piazzetta Mercato. Esperimento riuscito con successo anche quello del “Ze Pèppe Beach Party”, per far vivere, anche ai turisti, tutta l’essenza ed il sano divertimento del Carnevale di Manfredonia presso i Lidi di Siponto, abbigliati per l’occasione, presso i quali ci sono state anche incursioni dell’Associazione “Magicaboola” con un nutrito gruppo mascherato tra musica e colori. Nella prima tappa di ieri il “Ze Pèppe Beach Party” è stato ospitato da Sporting Club Siponto, Lido Aurora, Lido Sabbia d’oro.

La lunga “Estate di Zè Peppe” è ancora lunga e continua sino al 10 agosto. Tutti i giorni è possibile ammirare le installazioni di cartapesta (delle Associazioni “Non solo Arte” di Maria Grazia Muscatiello, “Noi del Carnevale” di Gino Bordo e “La Compagnia del Carnevale” di Matteo Trotta) in Piazza Diomede e visitare la “Fabbrica del Carnevale”, una mostra con cimeli e ricordi carnascialeschi che l’Amministrazione comunale ha voluto simbolicamente, come segno di tutela e valorizzazione della cultura e tradizioni locali, realizzare presso il LUC “Peppino Impastato”.