«Il weekend culturale ha funzionato – commenta il Direttore Regionale Musei Puglia, il dott. Luca

Mercuri- Le aperture straordinarie, le visite guidate e le varie manifestazioni organizzate in tutti i

luoghi della cultura che hanno animato Musei, Castelli, Aree e Parchi Archeologici nelle giornate di

sabato e domenica, hanno permesso di registrare una notevole affluenza. L’immagine più bella?

Famiglie, bambini, amici, residenti in zona o turisti in viaggio si sono ritrovati insieme al Museo,

condividendo oltre la soglia del cancello di uscita la bellezza visitata e la storia appresa. La parte del

leone continuano a farla Castel del Monte con oltre 1500 ingressi in due giornate e il Castello Svevo

di Bari che ha superato i 1000 visitatori.

Questi dati ci permettono di fare una promessa al pubblico:

gli eventi culturali saranno sempre più di casa nei siti afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia.

Puntiamo, infatti, a destagionalizzare i progetti culturali, continuando a promuovere iniziative di

qualità anche di livello internazionale, che possano potenziare questo trend»