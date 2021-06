“Il voto è la nostra unica voce in capitolo”, sottolinea il Commissario UDC di Manfredonia Mancini

I giorni delle elezioni si avvicinano ed il Commissario dell’ UDC di Manfredonia, il Dott. Alessandro Mancini, ha sentito la necessità di chiamare i cittadini a riflettere su quello che dovrebbe essere il vero significato del voto ovvero Libero, Responsabile e Consapevole.

“Quando capiremo che quella “X” determina il nostro futuro ? Quella è la nostra unica “ voce in capitolo”, è il solo momento in cui il nostro parere può produrre qualcosa”- sottolinea il Dott. Alessandro Mancini – “Purtroppo la maggior parte delle volte quella grande X viene buttata via per simpatia, favori, tifoseria, quasi fosse una squadra di calcio.

Ma la politica non è nulla di tutto ciò. Basterebbe fermarsi un attimo per rielaborare le parole e i progetti dei candidati, farlo razionalmente per produrre nuovi pareri, e solo alla fine andare a votare.

Ma soprattutto è necessario che tutti vadano a votare, affinché la nuova amministrazione di Manfredonia sia davvero l’espressione della Gente. Che si sia studenti o lavoratori, contadini o avvocati, medici o professori, è importante che si esprima un’idea”.

Commissario UDC di Manfredonia

Alessandro Mancini