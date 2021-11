Il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia sfidano le volpi della Feldi Eboli

Seconda trasferta consecutiva per i sipontini, impegnati sabato 13 novembre alle 16:00, contro l’ostica formazione della Feldi Eboli. Match che vedrà affrontarsi due compagini sicuramente affamate di punti sul parquet del Palasele. I biancocelesti, nella 8° giornata di Serie A del campionato di calcio a 5, sono ancora alla ricerca della prima storica vittoria e sono relegati sul fondo della classifica ad un punto. Gli uomini di mister Schiochet, reduci da 1 punto in tre partite e da due sconfitte consecutive, sono decimi con 10 punti in graduatoria. I rossoblù sono ormai una realtà nel panorama del futsal nazionale, l’anno scorso sono stati capaci di arrivare in semifinale scudetto e in finale di Coppa Italia, a dimostrazione di un’ottima organizzazione tecnico-societaria. Tra le file delle volpi non hanno certo bisogno di presentazioni giocatori di ottima caratura come Calderolli, Schiochet, Trentin tra gli altri. Per i ragazzi del Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, la voglia di rivalsa e l’immutata fiducia per le prestazioni offerte, nonostante i risultati negativi, li rende consapevole di potersela giocare alla pari con tutti, a patto di limare disattenzioni e dettagli spesso decisivi in serie A. Ex dell’incontro l’italo brasiliano Rodrigo Canabarro, faro nello scacchiere di mister Monsignori, ancora alla ricerca della prima marcatura stagionale. Tornare con un risultato positivo e muovere la classifica, sarebbe vitale anche per conferire maggiore serenità alla truppa manfredoniana.

Rodrigo Canabarro: “L’anno scorso, con la Feldi, mi sono trovato molto bene, infatti, abbiamo raggiunto la finale di Coppa Italia e le semifinali di scudetto ma ora sono a Manfredonia ed il nostro obiettivo è salvarci, pur sapendo che il campionato è molto difficile. Abbiamo collezionato solo un punto in sette partite e nonostante le buone partite non abbiamo fatto punti sufficienti per scalare la classifica. I tre punti contro la Feldi sono molto importanti e cercheremo di conquistarli. Ci aspetta una partita molto difficile, anche le volpi vengono da partite negative. La nostra squadra, in trasferta, cerca sempre di fare punti. Nel calcio a 5 non si può dire che una squadra è favorita ma, noi cercheremo di vincere. Io ho lasciato tanti bei ricordi ed amicizie ma sono sicuro che il Manfredonia farà una bella partita».

Diretta streaming su www.futsaltv.it, sabato 13 novembre, a partire dalle ore 16:00

