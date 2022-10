Festa grande al PalaScaloria di Manfredonia sabato 1 ottobre 2022: il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia regala ai tifosi un meraviglioso 8-1 a spese del Gear Siaz Piazza Armerina nella partita valida per la 2° giornata di Serie A2 2022/23.

CRONACA

Inizio forte dei padroni di casa che vanno in vantaggio dopo pochi minuti con la rete di Vicente Girardi. I sipontini però sciupano alcune chance, mentre vedono concretizzazione quelle dei siciliani che a metà primo tempo trovano il pari con Zigari. Il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia rimane però pienamente in partita, con anche un significativo contributo tra i pali di Yuri Pozzo, ed è il capitano João Fred a trascinare la squadra al nuovo vantaggio che, poco dopo, diventa di due reti. Il primo tempo si chiude sul risultato di 3-1 e con l’abbraccio dei nostri tifosi.

Il secondo tempo sarà poi la vera festa: il dominio biancoceleste è totale. Fred da una dimostrazione delle sue capacità da leader che si spiega semplicemente con i numeri: sono cinque le reti segnate in giornata, otto in due giornate. Partecipano al party targato #AndiamoDonia anche Giulio Mura, che come Girardi trova la seconda rete, e Iacopo Mancusi. Figura bene in questo splendido pomeriggio di futsal anche Giuseppe Soloperto, costretto ad entrare tra i pali dopo un colpo subito da Pozzo e che ha dimostrato affidabilità e tranquillità nella difesa della rete. Infine, un’altra grande soddisfazione: i ragazzi dell’under 19 Filippo Ferrara e Jacopo Berardinetti esordiscono in prima squadra. La loro gioia e quella di mister Giuseppe Russo per il lavoro fatto con i suoi ragazzi si somma a tutto ciò che ha reso splendida la giornata per tutto il gruppo allenato da Carlo Cundari.

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Pozzo, Soloperto, Berardinetti, Ferrara, Mura, Murgo, Mancusi, Recasens, Girardi, Lupoli, Fred, Victor. All. Cundari

Gear Siaz Piazza Armerina: Bologna, Cali, Cannetti, Caro Barroso, Costa, Paez, Montelli, Muscara, Russo, Sanalitro, Sequeiros, Zigari. All. Torrejon

TABELLINO

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Girardi 3’32”, Fred (11’37”, 17’35”, 22’04”, 28’08”, 30’45”), Mura 23’30”, Mancusi 32’27”

Gear Siaz Piazza Armerina: Zigari 8’35”

AMMONIZIONI

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Mura, Lupoli

Gear Siaz Piazza Armerina: Paez, Zigari

Per classifica e risultati dopo la 2° giornata di Serie A2 2022/23 Girone C, vi rimandiamo al sito della Divisione Calcio a 5: www.divisionecalcioa5.it/competizioni.

Foto: Federico Guerra

Comunicato: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia