Il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia fa visita all’Opificio 4.0 CMB

Cancellare il rammarico e ripetere la bella risposta prestazionale offerta contro i campioni d’Italia dell’ItalService Pesaro, sarà la mission del Vitulano Drugstore C5 Manfredonia che torna nuovamente in campo, nel turno infrasettimanale, valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di serie A, andando a far visita a Policoro, martedì 8 marzo, alla formazione dell’Opificio 4.0 Cmb Matera.

I lucani di mister Nitti, attualmente sono sesti in classifica con 31 punti ma hanno una gara da recuperare e sono reduci da una brutta sconfitta, rimediata in quel di Avellino, dove la Sandro Abate si è imposta per 5-1, dove però la formazione materana aveva ben 5 assenze importanti. Nel match contro il Vitulano Drugstore c5 Manfredonia la situazione sarà migliore. Rientrano dalla squalifica Stazzone e Josete e da noie fisiche Pulvirenti e probabilmente Edelstein. Sarà ancora out Arvonio e il portiere goleador Weber, appiedato dal giudice sportivo.

All’andata Oitomeia e compagni vinsero nettamente per 3-7 sul parquet sipontino, con Cesaroni autore di una tripletta. Da allora, i biancoceleste sono cambiati, hanno rinnovato il loro roster e nonostante le ultime battute d’arresto, anche in virtù di un calendario durissimo, hanno dimostrato di potersela giocare alla pari con tutti, approcciando i match, con il giusto mix di determinazione e cattiveria agonistica.

Mister Monsignori, dopo molto tempo avrà finalmente tutti a completa disposizione, con maggiore possibilità di scelta. Rientra dalla squalifica Marco Boaventura a dar manforte il team sipontino, in termini di qualità ed esperienza. L’imperativo per i garganici è quello di tornare a far punti, anche alla luce degli ultimi risultati delle concorrenti per la permanenza in categoria, che sono riusciti a rimpinguare il carniere e risalire posizioni.

Leandrinho: “Sabato abbiamo disputato una grande partita. Secondo me, abbiamo avuto molte opportunità di segnare e persino di ribaltare la situazione, purtroppo non ci siamo riusciti ma sono contento dell’atteggiamento della squadra. Per ottenere qualcosa, dobbiamo giocare in quel modo e vincere, ovviamente. Ora io sto bene. Ho attraversato alcune situazioni fisiche che hanno finito per lasciarmi fuori da alcune partite. Il covidsi è portato via 15 giorni e poi ho patito la mancanza di ritmo, questo mi ha fatto molto male. Ora è tutto finito e voglio continuare con la squadra per uscire da questa situazione. Dobbiamo sempre credere nella salvezza. La nostra squadra doveva trovare l’equilibrio in campo. Penso che siamo abbastanza vicini e martedì avremo un’altra grande partita con il Cmb. Dobbiamo fare del nostro meglio in campo ed io credo davvero nella nostra squadra”.

Calcio d’inizio ore 20:00, martedì 08 marzo 2022, con diretta streaming: www.futsaltv.it

Area comunicazione- CTM Communication