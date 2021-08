Il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia C5 tessera un giovanissimo

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia nell’ottica del raggiungimento dei traguardi preposti e soprattutto al fine di valorizzare i giovani atleti del territorio, è lieta di comunicare di aver perfezionato l’accordo per i diritti alle prestazioni sportive a titolo temporaneo del giovanissimo portiere, classe 2004, Michele Palumbo.

Palumbo, 17 anni da compiere il prossimo 2 dicembre, proviene dal Futsal Monte Sant’Angelo. Inizia la sua carriera da giovanissimo, quando ancora 15enne viene tesserato e debutta nell’incontro con l’Asd Futbol Cinco Bisceglie. Divenuto titolare della squadra montanara, militante nel campionato di serie C, ben presto riesce a farsi apprezzare dagli addetti ai lavori come uno dei più promettenti talenti tra i pali. Nella seconda parte di stagione milita con il Futsal Barletta e dopo aver messo in mostra le sue doti, il sodalizio sipontino ha deciso di dargli l’opportunità di allenarsi con la prima squadra, quest’anno in serie A e di farlo crescere disputando i campionati giovanili di riferimento.

Michele Palumbo: “È sempre stato il mio sogno e, essendo nato in un piccolo paesino, non avrei mai pensato di ottenere questa opportunità e poter arrivare fino a questo punto e poi chissà. È una gioia immensa poter far parte di questa squadra e mi impegnerò al massimo per dimostrare a tutti quanto io valga. Forza Manfredonia”.

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia ringrazia la società Futsal Monte Sant’Angelo per il buon esito della trattativa, accoglie Michele Palumbo con un caloroso benvenuto e gli augura un grande futuro agonistico con la maglia biancoceleste.

Area Comunicazione-Futsal Communication